Las autoridades de Medellín identificaron al que sería el responsable de lanzar un arma blanca contra dos jugadores de Millonarios, durante un partido frente al Deportivo Independiente Medellín.

El presunto hincha del Medellín habría lanzado, desde una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot, la navaja durante un partido entre estos dos equipos.

La tecnología de las 175 cámaras de seguridad permitió identificar al aficionado desde su ingreso, cuando pasó por los controles.

“Cuando cae el objeto se evidencia que fue lanzado de una zona específica y se ve a la persona, ya está identificada, ya la tenemos”, aseguró Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

2. Este es el video de las cámaras del estadio donde se indentifica a la persona que tira la navaja. Sépanlo, el que la embarra, ya no tiene salida. Resalto el comportamiento de las hinchadas. Por uno solo, no se puede empañar un gran esfuerzo de ciudad en fútbol en Paz. pic.twitter.com/74VJsfHNfP

De estas cámaras, 38 tienen reconocimiento facial, por lo que al tener su rostro se podría hacer la individualización por delitos como el de tentativa de homicidio.

No tiró a la cancha ni al balón, él tiro un arma blanca abierta contra dos personas que están ahí, esto es un hecho demasiado grave y a mí concepto se deben dar las denuncias por tentativa de homicidio. Si soy yo quien debo denunciar, yo mismo lo haré”, agregó Gutiérrez.

1. ‼️ Atención. Acá no es charlando. Con nosotros sí se jodieron los bandidos y los desadaptados. Me comprometí a indentificar al responsable de tirar navaja en estadio y acá está. Se los presento. Lo sancionaremos y al estadio no vuelve a entrar. Mañana rueda de prensa 9 am…. pic.twitter.com/Adyj3frRgN

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 22, 2019