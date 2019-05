Gobierno desmiente Estado de Conmoción Interior por decisión de la JEP en caso Santrich

La secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Clara María González, informó que no habrá Estado de Conmoción Interior, esto por los recientes rumores de una extradición del exlíder de las Farc, Jesús Santrich, tras el más reciente fallo de la JEP.

Acabo de colgar con la secretaria jurídica de Palacio, Clara María González. Ella me dice QUE NO HABRÁ DECRETO DE CONMOCIÓN!!! En forma enérgica me lo ratificó!!!

