Gobierno anuncia acciones alternativas para salvar objeciones a la JEP

Dos decisiones importantes han tomado en las últimas horas las salas judiciales, la primera fue enterrar las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP, y la segunda la Corte Suprema Justicia asume la competencia para investigar y seguramente procesar al exlíder de las Farc, Jesús Santrich.

‘’Quien no aceptó las objeciones a la JEP fue el Congreso de la República, lamentablemente no quiso hacer un estudio una a una de esas objeciones, y por unas decisiones que ya fueron reconocidas por la Corte Constitucional esas objeciones no pasan. Esto no quiere decir que las razones por las cuales se presentaron estén enterradas’’, indicó el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos.

Respecto a las declaraciones del presidente Duque en las que llamó mafioso y narcotraficante a Jesús Santrich y si el exjefe guerrillero continuará en el listado para el proceso de desmovilización, el comisionado respondió:

‘’Esa es una decisión que tendrá que tomar la Jurisdicción Especial para la Paz, era una de las grandes preocupaciones del presidente de la República, lo sigue siendo, y es que no había claridad si el alto comisionado para la paz conservaba o no esa facultad de incluir o excluir personas de esas listas’’.

