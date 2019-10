Francia Márquez y Petro también se fueron contra el uribismo de ‘El Tino’ Asprilla

Las redes sociales son escenario de enfrentamientos y opinión de personalidades nacionales, uno de esos episodios se presentó cuando el ‘Tino’ Asprilla, quien a través de Twitter mostró su apoyo al expresidente Álvaro Uribe, que este martes fue vinculado formalmente a un proceso judicial por fraude procesal y soborno, tras siete horas de indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.

La opinión del exfutbolista generó una gran polémica y desató la reacción de ‘Tostao’, uno de los integrantes de la agrupación musical Choquibtown, y a su vez la del excandidato presidencial Gustavo Petro, quien salió al paso y dijo que el uribismo es “uno de los movimientos que más discriminación ha producido en el pueblo afrocolombiano”.

Luego, y en respuesta al dirigente de Colombia Humana, Asprilla fue contundente y aseguró que “la emancipación de un pueblo es no dejarse esclavizar por las nuevas ideologías del Socialismo de Siglo XXI. Atizar el fuego de racismo por yo ser negro es racista. Yo también pienso, y no como los blancos comunistas”.

La emancipación de un pueblo es no dejarse esclavizar por la nuevas ideologías del Socialismo de Siglo XXI. Atizar el fuego de racismo por yo ser negro es racista. Yo también pienso, y no como los blancos comunistas. https://t.co/WIzWphWak5

En medio del rifirrafe, Francia Márquez, una de las mujeres más respetadas de Colombia por su trabajo en derechos humanos y ganadora del Goldman Enviroment Prize 2018, apareció en la polémica y opinó.

Además de las declaraciones sobre “la esclavitud al negro doméstico que le entregaron el látigo para que castigarán a sus hermanos” y se negaba a buscar su libertad, Márquez afirmó que en “el Gobierno de Uribe fue entregado el territorio ancestral a multinacionales”.

En el gobierno de Uribe fue entregado nuestro territorio ancestral a multinacionales, desde ese entonces las violencias a nuestros derechos no han parado, pero claro eso a @TinoasprillaH no le interesa, ese no es su problema. https://t.co/oQmXwIwYSk

— Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) October 8, 2019