Fiscalía le formulará cargos al exmagistrado Camilo Tarquino por el ‘cartel de la toga’

La Fiscalía le imputará cargos al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, investigado por el denominado ‘cartel de la toga’.

El ente acusador ya radicó la solicitud de audiencia, y en los próximos días se fijará la fecha para la diligencia.

El exmagistrado fue mencionado por el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons en una declaración rendida ante la Fiscalía, en la que manifestó que Tarquino le habría pedido 20 mil millones de pesos.

“El señor Camilo Tarquino me dijo que era un cliente, pero no como mecanismo de presión hacía mí, sino como una sugerencia que me daba para limar asperezas con personas que podrían estar haciendo mal ambiente al interior de la Fiscalía”, señaló Lyons en la declaración.

César Melo