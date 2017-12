Este fin de semana se movilizarán 3,1 millones de carros

Las autoridades del sector transporte presentaron las medidas que se tomarán este fin de semana, en el que se movilizarán 3,1 millones de carros en todo el país, de Bogotá saldrán 260.000 vehículos.

Coronel Gustavo Lasso, subdirector de Tránsito y Transporte de la Policía, indicó que estarán “más de 30.000 hombres en cada uno de los corredores viales del país. En este momento la ciudad de Bogotá, tiene un aumento en el flujo vehicular muy importante, en la autopista norte, en la autopista sur, la calle 13, calle 80 y en el paso a Villavicencio”.

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya, hizo un llamado a la conducción responsable: “queremos que en el último fin de semana del año, los colombianos lleguen sanos y salvos, que no se repita lo del año anterior, que en el mismo puente murieron 99 colombianos. Conducir de manera responsable, no embriagados, no conducir con exceso de velocidad, con calma, tranquilidad y tiempo, que lo importante es llegar”