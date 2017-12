Este fin de semana de Navidad se movilizarán 3 millones de vehículos

22/12/2017

Empieza el Plan Éxodo, autoridades del sector transporte anunciaron medidas para garantizar la seguridad de los cerca de 3 millones de vehículos que se movilizarán este fin de semana.

Este fin de semana de Navidad se espera que se movilicen 3 millones de vehículos en todo el país, en Cundinamarca 748.000 y en Bogotá 472.000.

El general Ramiro Castrillón, director de Tránsito y Transporte de la Policía, manifestó que “en Bogotá esperamos mucho flujo vehicular por la autopista norte y la autopista sur, especialmente hacia el Valle del Cauca, por las ferias de Cali y hacia el Eje Cafetero”.

Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Maya, hizo una serie de recomendaciones para que se eviten accidentes de tránsito, que en el mismo puente del año pasado cobraron la vida de 46 colombianos.

“Es importante que no se excedan los límites de velocidad, que no se conduzca en estado de embriaguez, que lleven su equipo de carretera, la revisión técnico mecánica y el Soat”, dijo Maya.

Respecto a las restricciones de carga, este viernes 22 irán hasta las 12 p.m, el 23 de diciembre de diciembre de 5:00 a.m a 5:00 p.m, el 24 no habrá restricción y el 25 empieza a las 10 a.m y termina a la 1:00 a.m del 26 de diciembre.

A su turno, el Superintendente de Transporte, Javier Jaramillo, aseguró que se están haciendo operativos en las 22 principales terminales terrestres.

Se espera que para este puente de Navidad se movilicen más de 712.000 pasajeros por los principales aeropuertos.

Daliana Garzón – CM&