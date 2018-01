EPS deben suministrar pañitos y pañales a personas con enfermedades graves

Al fallar una tutela la Corte Constitucional recordó a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), que no deben negar la entrega de pañitos y pañales a aquellas personas que padezcan enfermedades graves y que sean vitales para paliar el dolor.

Señaló el alto tribunal que si bien ese tipo de tecnologías médicas no hacen parte del Plan de Beneficios de Salud, ello no significa que se deba imponer un obstáculo para su acceso cuando estás son vitales para llevar la enfermedad con dignidad.

“Los pañales desechables, pañitos húmedos y crema antipañalitis han sido catalogados por la Corte Constitucional como elementos de aseo que en algunas ocasiones son necesarios para garantizar el derecho a la vida digna y a la salud de personas que los requieren en razón de una grave enfermedad o una situación de discapacidad”, agrega el fallo.

Indicó que en varias ocasiones se ha estudiado en múltiples oportunidades la procedencia de la acción de tutela para acceder al suministro de pañales desechables, por ende “se ha señalado que aún cuando los pañales desechables no son un remedio para revertir esta situación causada por la enfermedad o la condición de discapacidad, sí permiten que las personas puedan gozar de unas condiciones dignas de existencia”.

La Corte ha llegado a considerar que negarse a suministrar pañales a pacientes que padecen enfermedades limitantes de su movilidad o que impiden el control de esfínteres, implica someterlas a un trato indigno y humillante que exige la intervención del juez constitucional.

“Aunque los pañales desechables no se consideran propiamente servicios de salud, pues no están orientados a prevenir o remediar una enfermedad, la imperiosa necesidad de su uso en algunas circunstancias ha llevado al juez de tutela a aplicar los mismos criterios para el acceso a servicios de salud que no están incluidos dentro del Plan de Beneficios de Salud cuando se trata de la solicitud de pañales desechables”, añadió.