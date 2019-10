En Video | Con la voz entrecortada, Carlos Fernando Galán reconoce la victoria de Claudia López

El candidato independiente, Carlos Fernando Galán entregó sus primeras declaraciones tras conocer su derrota en las urnas contra Claudia López, la alcaldesa electa de Bogotá.

“Quiero agradecer al más de millón de personas que creyeron en nuestro proyecto político, no es un resultado menor en Bogotá, debemos mentalizarnos que hoy surge un nuevo proyecto de centro. Hoy nace Bogotá para la gente”, dijo Galán al iniciar su discurso desde su sede de campaña en hotel Marriot de la calle 26 con carrera 69.

“Nos propusimos atravesar un camino difícil, siempre supimos que sería difícil y sinceramente pienso que es mucho más lo que ganamos hoy que lo que perdimos. En abril de este año empezamos con esto, con las uñas, con muy pocos recursos, con una deuda personal importante, con el juicio de quienes creían que no podíamos competir sin partido, sin expresidentes y sin maquinarias y aquí estamos con una votación histórica en Bogotá”, indicó.

Quizás el momento más emotivo fue cuando Galán agradeció a su familia; a su esposa, su hija Julieta y su hijo recién nacido Juan Pablo, además a sus hermanos y su fallecido padre en medio de un atentado cuando hacia campaña política en 1989.

“Es imposible no mencionar a mi padre, a ti papá, tus principios, tus valores y tus ideales, me trajeron hasta aquí, me comprometo a hacer llegar tu legado hasta donde querías hacerlo llegar, te vas a sentir orgulloso, siempre serás nuestro referente y hoy debo abrir un camino desde la independencia, trabajaré para toda la gente a la que juramos cambiarle la vida. Esa frase, tu frase siempre nos va a guiar; siempre adelante, ni un paso atrás y lo que fuere menester, sea”, concluyó Galán.