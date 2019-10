¿Cuál es la población definitiva de las capitales? El Dane ya tiene los números

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reveló los resultados del proceso de omisión censal para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, luego de que inicialmente solo fueran contadas 44.164.417 personas.

La entidad explicó que el ajuste de cobertura a nivel departamental a partir del cálculo de la omisión censal fue de 8,5 % para el total nacional, 6,4 % para cabeceras y 15 % para rural disperso y centros poblados.

El Dane recordó que el pasado 4 de julio de 2019 cuando se presentaron los resultados preliminares se indicó que la desagregación de la omisión censal a nivel departamental y municipal no haría cambiar la cifra total de 48.258.494 habitantes que había estimado en un principio.

Según los resultados, Cali con un 18,2 % fue la ciudad con la omisión censal más alta. Le siguieron Villavicencio con 15,1 %, Popayán con 12,8 %, Pereira con 12,3 % y Neiva con 12,0 %.

Por otra parte, las capitales de departamento con menos omisión censal fueron Sincelejo con 1,1 %, Medellín con 2,3 %, Tunja con 2,6 %, Bogotá con 3,1 % y Santa Marta con 3,9 %.

Esta es la población ajustada por cobertura de todas las ciudades capitales del país.

En el caso de los departamentos, Vichada y el Archipiélago de San Andrés, con 28,9 % y 21,2 % respectivamente, fueron los que mayor ajuste a cobertura tuvieron.

Este es el porcentaje de ajuste a cobertura por departamento publicado por el Dane.

Otros datos importantes que publicó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística son:

Hubo un incremento porcentual de población de 11,1 % en el periodo intercensal 2005-2018.

La tasa de crecimiento promedio anual es de 0,91 % en el total del país.

La tasa de crecimiento promedio anual es de 1,02 % en las cabeceras.

La tasa de crecimiento promedio anual es de 0,56 % en sectores rurales dispersos y centros poblados.

Finalmente, la entidad aclaró que la no realización de la entrevista censal en viviendas ocupadas con todas las personas ausentes, no significa que la vivienda no esté habitada, por lo que desarrolló un método para imputar el número de personas que residen en ellas.