Crean movimiento ‘Defendamos la paz’ en Valle del Cauca

El movimiento busca recoger un millón de firmas para apoyar en el próximo periodo legislativo a la Comisión de Paz en el Congreso que busca la creación de las 16 circunscripciones especiales acordadas en La Habana, el anuncio se hizo desde Cali durante la instalación del movimiento ‘Defendamos la Paz’.

Exministros, senadores, líderes sociales y cívicos anunciaron que para continuar impulsando los acuerdos de paz, recogerán un millón de firmas para respaldar la creación de las circunscripciones especiales acordadas entre el Gobierno Santos y las Farc en Cuba.

“Que acompañen a la bancada de la comisión de Paz en el Senado y en el cámara para presentar después del 20 de julio el nuevo acto legislativo para crear las circuncripciones especiales de paz, para las víctimas del conflicto, en los 16 que dejaron los acuerdos”, indicó el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Durante la presentación de ‘Defensamos la Paz’, las partes coinciden en que la declaratoria de conmoción es innecesaria y que un referendo para derogar la JEP no tendría futuro.

“Quienes están pensando en una constituyente y en un Estado de conmoción nacional, están pensando lo mismo que Venezuela, la declaratoria es lo que facilitaría al presidente para que expida leyes y eso es la concentración de poder”, aseguró el exministro del Interior, Guillermo Rivera.

“El referendo y la Constituyente tendrían que pasar por el Congreso y el partido de gobierno no tiene mayorías para hacer quórum, no pasarán lo que quieren hacer trizas la paz”, manifestó el senador, Roy Barreras.

De igual manera señalan que los fundamentos de la oposición para justificar la judicialización, son víctimas de estigmatización debido a que según líderes de las Farc no tienen investigaciones en su contra.

“Yo tengo la respuesta que me dió la Fiscalía a la solicitud que si había alguna investigación contra mí por violencia sexual o ese tipo de delitos me han respondido que no y a Carlos Lozada también le dijeron que no existen”, afirmó el exlíder de las Farc, Pablo Catatumbo.

Las explicaciones se dieron durante la presentación del movimiento que tendrá su concentración especialmente en defender el proceso de paz logrado en Cuba.

¿Por qué informarse con el Canal 1?

Recuerde que en el sistema informativo del Canal 1 puede encontrar temas de actualidad sobre las regiones, la política, la economía y los acontecimientos a nivel nacional e internacional.