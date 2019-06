Control para aerolíneas que suben precios cuando hay cierre de vías: Fabio Arroyave

El representante liberal por el Valle del Cauca, Fabio Arroyave, quien ha liderado la lucha para poner en control a las aerolíneas en el país, ha señalado que hoy se está abusando de los pasajeros que viajan entre Bogotá y Villavicencio, aprovechando el cierre de la vía.

“Tenemos hoy dificultades muy grandes, los tiquetes están a 1.500.000 o 2.000.000, por donde más se comunican las personas, no hay reglamentación. La Aerocivil no tiene la información del porqué una aerolínea cuadruplica el valor de un tiquete aéreo de la noche a la mañana, porque no hay la responsabilidad de que ellos nos entreguen esa información”, puntualiza el congresista.