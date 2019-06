Comunidad retiene a uniformados del Ejército en Catatumbo

En confusas circunstancias fueron retenidos por la comunidad, un capitán y varios soldados que adelantaban un operativo de captura contra miembros de ‘’Los Pelusos’’ en el Catatumbo.

Cuando se disponían a dar captura a un cabecilla del Ejército Popular de Liberación (EPL), se registró una asonada entre la Fuerza Pública y la comunidad que al parecer se oponía a la aprehensión de este sujeto. En estos hechos resultaron heridos varios civiles, de igual manera se confirma que fueron retenidos un capitán y varios militares por parte de la población.

En estos momentos se desplaza hacia la zona, una comisión de la Defensoría del Pueblo para analizar realmente lo que está ocurriendo allí en este sector del municipio de San Calixto (Norte de Santander).

Y es que precisamente ese hecho se da a pocas horas de que llegue el presidente de la República, Iván Duque Márquez, al municipio de Ocaña, donde se estará desarrollando una reunión para analizar la difícil situación de orden público que se registra en la región del Catatumbo.

‘’Se presenta una acción conjunta entre Policía, Ejército y Fiscalía para capturar a dos personas que tienen circular azul de Interpol, se realiza el operativo y cuando ya se han capturado estas personas, sale la comunidad a protegerlos, a defenderlos para que no se los lleven. Como tienen que llevarlos desde ahí a un punto alto donde está el helicóptero para poder sacarlos, la población interfiere y no deja que a uno de los capturados se lo lleven, al otro sí lo pudo sacar el Ejército; adicionalmente rodean a varios uniformados y no les permiten la salida’’, indicó el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar.

Por otra parte el ministro de Defensa, Guillermo Botero Nieto, aseguró: ‘’militares retenidos no, militares secuestrados, hay cuatro militares secuestrados entre ellos un capitán, esto se dio como consecuencia de dos capturas que hicimos, uno de los capturados alcanzó a ser movilizado y está fuera del territorio, este se encuentra retenido en este momento, el otro le fue arrebatado a las autoridades, a la fuerza legítima, y en este momento tienen secuestrados a estos integrantes de las Fuerzas Armadas’’.

