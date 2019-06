Bogotá, año 1900, en carretas como esta y a lomo de mula la Policía perseguía a los delincuentes, hoy 120 años después Colombia lidera en Latinoamérica la persecución en la red a los criminales que usan la internet para robarle su identidad personal y financiera.

Para combatirlos, el país cuenta con una sala que hace parte del Centro de Capacidades para la Ciberseguridad de Colombia, una moderna plataforma donde se reciben las denuncias, se orienta a las víctimas, se perfilan amenazas informáticas y se coordinan las investigaciones y rastreos por la red.

Estos son los ciberdelitos más denunciados, de los nueve tipificados por ley:

El hurto por medios informáticos 3450

El acceso abusivo a un sistema informático 1219

La violación de datos personales 1175

Transferencia no consentida de activos 554

Y aunque en muchos casos las empresas no denuncian los ataques informáticos a sus sistemas y los ciudadanos no reportan los casos por considerar que no vale la pena por la cuantía, las denuncias por ciberdelitos aumentan cada año hasta en 40 %.

Correos de bancos y entidades oficiales con asuntos urgentes, súper ofertas de productos de marca, paginas de pornografía y alertas de premios son algunos de los métodos que usan los cibedelincuentes para obtener sus datos y asaltar sus cuentas en una actividad criminal que representa un billón de pesos al año en Colombia y más de 700 mil millones de pesos en el mundo.

Desde el centro cibernético de la Policía se atienden e investigan distintos hechos que se convierten en ciberdelitos por valerse de la red para atacar a las víctimas.

La Policía tiene dispuesto en línea, las 24 horas del día, el CAI virtual donde los ciberpolicías reciben las denuncias y orientan los procedimientos para investigar los ciberdelitos.