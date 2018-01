Centro Democrático responde a acusaciones contra Álvaro Uribe por caso Claudia Morales

Tras la cantidad de injurias e insultos que a través de las redes sociales se han generado por la posible implicación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en la violación de la periodista Claudia Morales, el partido Centro Democrático emitió un duro y contundente comunicado en el que rechaza vehementemente las acusaciones contra el hoy senador. Bajo el titulo “La Verdad Dignifica a la Mujer y Destruye la Infamia”, la colectividad entrega además un minucioso detalle de los viajes en los que coincidió el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la periodista Claudia Morales.

Comunicado: La Verdad Dignifica a la Mujer y Destruye la Infamia

Esta semana se han hecho insinuaciones y afirmaciones de periodistas y twitteros, reconocidos malquerientes perseguidores de Álvaro Uribe Vélez, buscando inducir a la opinión a creer que el autor de los supuestos hechos relatados por la periodista Claudia Morales es Álvaro Uribe Vélez. Por lo anterior y cumpliendo la solicitud del expresidente Uribe, nos permitimos publicar la información detallada de los viajes oficiales en los que la señora Claudia Morales coincidió con el expresidente Álvaro Uribe Vélez como encargada de asuntos internacionales de la secretaría de prensa de la presidencia. La información que procedemos a publicar proviene de los archivos oficiales, cuya copia conservó el Almirante (R) Rodolfo Amaya Kerquelen, quien se desempeñó como Jefe de la Casa Militar entre 2002 y 2010. Por protocolo de seguridad, siempre había personal de la Policía en la puerta de la habitación del señor presidente. Así le debe constar al Coronel (R) Mauricio Miranda, actual esposo de Claudia Morales. El Coronel (R) Miranda perteneció a la seguridad personal del señor Presidente Uribe entre 2002 y 2008, momento en el que se trasladó a Australia en compañía de su esposa, becado por la Policía Nacional, con el apoyo del señor Presidente URIBE por su intachable trayectoria.

La última reunión de Álvaro Uribe Vélez con la señora Claudia Morales se dio por solicitud de la periodista a personas del círculo cercano del presidente Uribe, tiempo después de terminar su segundo periodo presidencial, en las estaciones de la policía en CESPO. Si bien el señor presidente inicialmente accedió a ser entrevistado por la periodista Morales, al enterarse de que era para un medio de reconocida falta de objetividad, la canceló.

Recientemente, el Coronel (R) Mauricio Miranda solicitó al señor presidente Uribe la autorización para utilizar su nombre como referencia profesional, a lo cual el señor Presidente Uribe accedió, por gratitud y aprecio al servicio prestado por el Coronel (R) Miranda.

El Centro Democrático ha rechazado todo acto de violencia y abuso sexual; hemos apoyado de manera irrestricta y consistente los derechos de las víctimas de delitos sexuales.

Al presidente fundador de este partido, Álvaro Uribe Vélez, lo han acusado de todo tipo de delitos, han difamado a su esposa, a su padre, a sus hermanos y a sus hijos. Tal y como se hizo con el trillado hacker en la pasada campaña presidencial, ahora se utiliza como estrategia electoral la peor bajeza con que se le ha perseguido y atacado, insinuar que es un violador. Nuestra intención no es atacar ni cuestionar a la señora Claudia Morales, pero no podemos tolerar las insinuaciones injuriosas de los malquerientes de siempre que se aprovechan de la tragedia de las víctimas para zanjar sus odios personales. Estas insinuaciones se estrellan con los hechos.

Estos son los detalles de los viajes en los que coincidieron tanto el expte. Álvaro Uribe Vélez como la comunicadora Claudia Morales.

Washington D.C. del 29 de abril al 4 de mayo de 2003

Miembros comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Carolina Barco Isakson, Marta Lucía Ramírez de Rincón, Jorge Humberto Botero Angulo, Luis Alberto Moreno Mejía, Luis Carlos Villegas Echeverri, Salvador Otero Ospina, Juan Manuel Ruiseco Vieira, Rodolfo Amaya Kerquelen, Claudia Morales Medina.

Seguridad del señor Presidente a cargo del servicio secreto.

Hospedaje del 30 de abril al 02 de mayo en Blair House (residencia oficial de la presidencia de los Estados Unidos)

Suite Presidencial: Álvaro Uribe Vélez

Hab. No. 32 Carolina Barco Isakson

Hab. No. 25 Marta Lucía Ramírez de Rincón

Hab. No. 26 Jorge Humberto Botero Angulo

Hab. No. 35 Luis Carlos Villegas Echeverri

Hab. No. 38 Salvador Otero Ospina

Hab. No. 33 Juan Manuel Ruiseco Vieira

Hab. No. 24 Rodolfo Amaya Kerquelen

Hab. No. 36 Claudia Morales Medina

El 29 de abril y el 03 y 04 de mayo, el señor Presidente y la señora Canciller se hospedaron en la residencia del señor Embajador. A este viaje no asistió personal de seguridad del señor presidente.

Perú y Argentina del 22 al 26 de mayo de 2003

Miembros comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno, Carolina Barco Isakson, María Consuelo Araujo Castro, Alberto Velásquez Martínez, Juan Ricardo Ortega López, Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen, Ricardo Galán Osma, Jorge Alberto Barrantes Ulloa, Claudia Morales Medina.

Enlace de seguridad a cargo de Mauricio Miranda y Andrés Tobón.

Hospedaje en Perú

Hotel “El Monasterio”

Suite Presidencial 430 Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno

Hab. No. 414 Carolina Barco Isakson

Hab. No. 105 María Consuelo Araujo Castro

Hab. No. 112 Clemencia Forero Ucros

Hab. No. 104 Juan Ricardo Ortega López

Hotel Novotel

Hab. No. 419 Jorge Alberto Barrantes

Hab. No. 110 Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen

Hab. No. 211 Ricardo Galán Osma

Hab. No. 317 Claudia Morales Medina

Hotel Niler

Hab. No. 205 MY. Alvaro Diego Tamayo Hoyos, CT Carlos Quiroga Velasco

Hab. No. 203 MY Mauricio Miranda, SI Andrés Tobón

Hab. No. 107 Pedro Tibocha, César Carrión

Hospedaje en Argentina

Hotel César Park

Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe Moreno

Residencia del Señor Embajador

Carolina Barco Isakson, María Consuelo Araujo Castro

Hotel Intercontinental

Hab. No. 1816 Jorge Alberto Barrantes

Hab. No. 1716 Juan Ricardo Ortega López

Hab. No. 1812 Mauricio Santoyo Velasco

Hab. No. 1819 Rodolfo Amaya Kerquelen

Hab. No. 1715 Ricardo Galán Osma

Hab. No. 1802 Claudia Morales Medina

Hab. No. 1914 MY Mauricio Miranda

Hab. No. 1714 Pedro Tibocha, César Carrión

Hab. No. 1904 CR Hugo Acosta Tellez, MY Jaime Alberto Clavijo Uribe

Hab. No. 1712 TJ José Vicente Cruz, TJ Álvaro Abraham Acosta Guette, Edgar Flórez Beltrán

Hab. No. 1919 Sandra Catalina Ortiz

Hab. No. 1814 MY Héctor Carrascal Varela, MY Ariel Gustavo Vargas Solano

Paraguay 15 de agosto de 2003

Miembros Comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Fernando Londoño Hoyos, Carolina Barco Isakson, Claudia Turbay, Yolanda Peralta de Mora, Mauricio Santoyo Velasco, Rodolfo Amaya Kerquelen, Claudia Morales Medina, Jaime Bermúdez Merizalde, Alberto Barrantes Ulloa, Adriana Peres Leal

Enlace de seguridad a cargo de Mauricio Miranda y Andrés Tobón.

Hospedaje 15 de agosto

Hotel Excelsior

Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez

Hab. No. 510 Carolina Barco Isakson

Hab. No. 502 Mauricio Santoyo Velasco

Hab. No. 507 Claudia Morales Medina

Hab. No. 503 Claudia Turbay

Hotel Manduvira

Hab. No. 503 MY Betsy Bustos Castañeda

Hab. No. 603 CP Adriana Paeres Leal

Hab. No. 707 MY Mauricio Miranda, SI Andrés Tobón

Hab. No. 803 Liliana Nieto, Ana Judith Riaño

Hab. No. 607 CR Rodrigo Otálvaro, TC Ramsés Rueda Rueda

Hab. No. 407 TS Gustavo Montoya, TS José de Jesús Pinilla, TS John Rojas Sánchez

Hab. No. 705 SI Jhon Londoño, SI Sergio Guevara, SI Sergio Diaz

Hab. No. 906 Prensa

New York y Washington, septiembre 29 a octubre 1 de 2003

Miembros Comitiva: Álvaro Uribe Vélez, Carolina Barco Isakson, Luis Alberto Moreno Mejía, Marta Lucía Ramírez de Rincón, Rodolfo Amaya Kerquelen, Jorge Alberto Barrantes Ulloa, Claudia Morales Medina.

Seguridad del señor Presidente a cargo del servicio secreto.

Hospedaje en New York

Hotel Plaza

Suite Presidencial Álvaro Uribe Vélez

Residencia del Señor Embajador

Marta Lucía Ramírez de Rincón

Hotel Portland Square

Rodolfo Amaya Kerquelen

Hospedaje en Washington D.C.

Residencia del Señor Embajador

Álvaro Uribe Vélez

Carolina Barco Isakson

Hotel Jurys

Marta Lucía Ramírez de Rincón