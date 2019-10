Candidato que puntea encuestas en Cali se declara en huelga de hambre por “campaña sucia en su contra”

Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali, se declaró en huelga de hambre indefinida ante falsos señalamientos de otras campañas que lo acusan de ser el hombre clave en la política para Iván Márquez y las disidencias de las Farc.

“La política desde el daño reputacional, la falsa noticia, esa no puede ser la argumentación porque careceríamos de resolver los problemas de una sociedad”, indicó Jorge Iván Ospina, candidato a la alcaldía de Cali.

Ospina señaló que algunas personas de la Fiscalía General de la Nación están utilizando el ente acusador para hacer política. Asegura que tenían guardado un proceso en su contra desde el año 2008, por un contrato de 460 millones suscrito por el secretario general de la Alcaldía y sin consentimiento de Ospina. El exsenador cuestionó que el proceso hubiera sido “engavetado” y solo hasta hoy se decidiera citarlo para el próximo 15 de noviembre.

“Yo soy consciente de mis actos. Yo no firmé ese contrato, no hago daño en lo público y ellos lo saben. Estamos en el 2019 y me vienen a endilgar un proceso del año 2008. Le quiero preguntar al operador penal por qué no lo llevó a la Corte. Porque estaban con clara intención de hacerlo real cuando estábamos en este momento político”, agregó.

El líder del Partido Verde en el Valle le hizo un llamado al procurador general de la nación Fernando Carrillo, ya que el ministerio público respondió a un periódico de Cali que contra Ospina cursan 69 procesos activos y cuatro investigaciones inactivas; posteriormente la Procuraduría señaló que fue un error de transcripción y que en realidad hay cuatro procesos activos y 69 inactivos.

“A mí sí me gustaría que el procurador diera respuesta de un error de transcripción de 69 procesos”, añadió.

Ospina permanecerá en la plazoleta Jairo Varela de manera indefinida hasta que según él, cese la campaña sucia en su contra.

Javier Ramírez