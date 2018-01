Buen balance al cierre de inscripciones de cédulas para elecciones de Congreso

Filas de colombianos buscando inscribir su cédula para las próximas elecciones al Congreso, fue el común denominador en la mayoría de registradurías municipales.

“Tenemos que ser conscientes de por quién debemos votar, no permitamos que lleguen los mismos al Congreso”; “es importante que los que han tenido familiares en la cárcel no lleguen al Senado o la Cámara, solo con nuestros votos podremos impedirlo”; “seamos honestos y no votemos por el clientelismo, no por quien nos ofrezca algo, el futuro del país está en juego”: estas fueron algunas de las frases que se escucharon de los eventuales votantes.

En Colombia, según el censo electoral, hay habilitadas para votar 34.899.945 personas.

Sin contar con los últimos datos de este 11 de enero; Bogotá encabeza el número de inscritos con 309.588

Valle: 174.630

Antioquia: 170.455

Atlántico: 168.298

Norte de Santander: 127.290

Mañana la Registraduría Nacional entregará el consolidado de inscritos en todo el país para las elecciones del Congreso que se cumplirán el próximo 11 de marzo.