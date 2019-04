Autoridades buscan a otra menor reportada como desaparecida en Cali

La joven de 14 años que desapareció desde el pasado 26 de marzo, salió rumbo al colegio pero desde entonces se desconoce sobre su paradero.

“Salí a trabajar, la dejé preparándose para ir al colegio, no llegó, llamé a sus compañeras y me dijeron que no había ido a estudiar, estuve investigando donde estaba pero no hay ningún indicio si llegó al colegio y entró”, indicó José Gregorio Dobobuto, padre de la joven.

Lizbeth, llegó junto a su padre en diciembre pasado desde Venezuela buscando un mejor futuro, dice su progenitor que no tenían problemas intrafamiliares y que confía en que regrese pronto.

“Si alguna persona sabe de su paradero que por favor se comunique para saber que está bien, si ella se fue por su voluntad que llame, que ella sabe mi número, que vuelva que no hay ningún problema”, agregó el padre de la menor.

Su desaparición se suma a la de Michelle Valerezo en el oriente de Cali, desde hace un mes, y por quién las autoridades ofrecen una recompensa a quien brinde información sobre su ubicación.

