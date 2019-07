Según el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, desde hoy alias El Paisa es buscado para ser capturado dentro del territorio nacional.

“El paisa nos ha llegado el levantamiento de su orden de captura que tenía en este momento reservada. 35 órdenes de captura tenía vigente, esta fue la última notificación que nos hicieron, razón por la cual mantenemos vigente en cualquier parte del territorio nacional”, indicó Atehortúa.

Asegura el director de la Policía Nacional que la Fuerza Pública será contundente contra alias El Paisa.

“En este momento Las unidades de inteligencia pretenden conocer su ubicación pero no la tenemos exactamente, pero de conocerla en el territorio nacional actuaremos contundentemente”, agregó.

Respecto a Jesús Santrich, el general sostiene que organismos de inteligencia activaron su búsqueda para brindarle un esquema de protección.

“En este momento es un representante a la Cámara, no tiene una orden de captura vigente. No obstante la UNP nos ha pedido que lo ubiquemos para entregarle protección. No hemos recibido orden de captura, pero hemos levantado una orden de alerta”, añadió.

De otro lado, el alto oficial de la Policía denunciará ante organismos internacionales al ELN por violación a derechos humanos y derechos de niñas y niños al utilizarlos para hacer propaganda de esa guerrilla.

“Esto es violatorio de los derechos humanos, estamos enviando este video a las unidades investigativas para que nos precisen en qué sector del país fue. Estamos haciendo una denuncia de carácter internacional porque es violatorio de los derechos de niños, niñas y adolescentes.”, finalizó.

Las declaraciones fueron realizadas en Cali donde el general Atehortúa presentó la incautación de más de 500 kilos de marihuana dentro de bloques de concreto

Javier Ramírez