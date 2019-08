Alertas rojas y naranjas por incremento de incendios forestales en el país

Desde el Ideam se lanzó una advertencia por las alertas rojas y naranjas que persisten en el país por el posible incremento de incendios forestales.

“Tenemos 93 alertas a nivel nacional, entre ellas naranja y roja para los municipios del occidente de Cundinamarca, para zonas de montaña de Nariño, Cauca, Valle, algunas zonas de Risaralda y también en zonas del oriente y sur del departamento de Antioquia”, indicó Mery Fernández, jefe de pronósticos del Ideam.

Las autoridades continúan trabajando sin parar un solo minuto para poder controlar los incendios que se siguen presentando en el Valle del Cauca.

“Es así como durante la última semana hemos estado atendiendo los incendios en la ciudad de Yumbo, Ginebra, aquí en la ciudad de Cali en los cerros de Cristo Rey y en Cauca cerca de la represa de Salvajina en el área del Amparo. La Fuerza Aérea colombiana ha dispuesto de helicóptero Black Hawk, de sus tripulaciones y de su equipo Bambi Bucket por el cual hemos desarrollado 125 descargas, equivalentes a 73.000 galones de agua”, explicó el coronel Jaime Martínez, comandante de la Fuerza Aérea del comando N° 7.

Las autoridades dan recomendaciones para prevenir estos lamentables hechos, dentro ellas se destacan: no arrojar colillas de cigarrillos, no prender fogatas cerca de bosques y no dejar residuos plásticos en zonas boscosas.

Stic Luengas