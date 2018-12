Alerta por aumento de quemados con pólvora en diciembre: van 321

El número de quemados con pólvora en diciembre en Colombia ascendió a 321, lo que representa un aumento del 10,3 % con respecto al mismo periodo de 2017, año en el que se reportaron 291 casos, informó hoy el Instituto Nacional de Salud (INS).

“Los niños y los adolescentes no necesitan jugar con pólvora para ser felices, no bajemos la guardia y prende la fiesta sin pólvora”, indicó el INS en su más reciente reporte con corte a las 6 a.m.