Alcaldía de Cartagena dice no tener responsabilidad por 16 construcciones ilegales

Crece la incertidumbre de lo que pasará con las 108 familias, tras la notificación de evacuación de 16 edificios en riego de desplome en Cartagena. Pese a que el distrito dispuso un albergue temporal, este permanece vacío y la pregunta que se hacen los propietarios es quién les va a responder.

“En este momento no hay quien nos responda”, aseguró Ana Catalina, propietaria en el edificio Brisa de los Alpes.

También José Ángulo, propietario dijo: “nosotros todos somos de bien, la mayoría somos profesionales y pagamos por un bien el cual en estos momentos nadie nos da respuesta de nada”.

“Exigimos que nos reubiquen de manera digna en una casa, en un apartamento, porque no son las condiciones para salir de una casa donde tenemos todo a salir a dormir por ahí con niños”, agregó Edwin Sánchez del edificio Villa Vanessa.

Ante las dudas de las personas afectadas, esto dijo el distrito:

“Yo creo que hay contextualizar a la ciudadanía, cuando los señores propietarios, afectados hoy hicieron el compromiso, la negociación con la constructora, ese es un negocio netamente privado”, explicó Yolanda Wong, secretaria del Interior.

Respecto a las responsabilidades que debían tener las autoridades en la vigilancia de las construcciones en la ciudad y evitar la ilegalidad, señaló:

“El vínculo causal en toda relación administrativa es la información, si partimos de que la licencia era falsa, el curador nunca notificó a planeación pues porque no existía en sus haberes esas solicitudes o en su mundo jurídico y lo que no está en el mundo del proceso no puede existir en la cabeza del juez”.

Sin embargo los expertos cuestionan lo que argumenta la Alcaldía.

“No es posible que se hubieran estado construyendo hasta 60 edificios, simultáneamente sin licencia de construcción y control urbano, y no se hubiesen dado cuenta y no hayan tomado las medidas”, sostuvo Jorge Mendoza Diago, presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar.

En cuando a los estudios realizados por la Universidad de Cartagena por un valor de 998 millones de pesos y el cual ha sido desacreditado por los propietarios, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos, señaló que deben ser sustentados.

“La Alcaldía debiera sin pérdida de tiempo inmediatamente contratar otro estudio no solo para confrontar lo que ha dicho la universidad, sino que ahí también faltó que se dijera si alguno de los edificios tienen solución, la ingeniería tiene muchísimos mecanismos”, agregó Mendoza Diago.

Entre tanto la Personería instaurará una acción popular para liberar a los propietarios de las deudas contraídas con los bancos para adquirir sus viviendas.