Murió líder de la agrupación The Muffs y exbajista de Pixies, Kim Shattuck

La líder de la banda The Muffs, Kim Shattuck, especialmente conocida a nivel internacional por haber ejercido como bajista de Pixies, falleció este jueves a los 56 años de edad como consecuencia de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) contra la que luchaba desde hacía dos años.

“Estamos devastados por su muerte. Era una música genuina, compositora e intérprete que comprometió su vida con la causa. Nos trajo toda su fuerza y esfuerzo y somos afortunados de que lo compartiera con nosotros. DEP”, se han despedido sus excompañeros de Pixies a través de un mensaje publicado en Twitter.

We are devastated about Kim's passing. She was a genuine musician, writer and performer who committed her life for the cause. She brought all of her life force to her endeavors and we are fortunate for her sharing some of that life force with us. RIP. pic.twitter.com/iTBagHViah

— PIXIES (@PIXIES) October 3, 2019