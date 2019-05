Meghan Markle revoluciona las redes sociales tras lucir su barriga postparto

Mientras las figuras públicas le huyen a mostrar su cuerpo, inmediatamente después de dar a luz, y salen en revistas mostrando sus barrigas planas, Meghan Markle quiso acabar con estos falsos estereotipos, que existen alrededor del embarazo, y salió tan natural que brilló por esta decisión.

Y es que este miércoles fue presentado oficialmente el bebé de los Duques de Sussex. Ante los medios, en el castillo de Windsor, apareció Meghan luciendo con orgullo su cuerpo, junto al príncipe Harry, quien cargaba al recién nacido. Cuando muchas mujeres optan por cargar al bebé, lucir trajes oscuros para esconder los normales kilos de más, que quedan después de dar a luz, ella eligió un traje claro que la dejaría mostrar con orgullo su cuerpo.

Los aplausos y halagos, por parte de mujeres y madres, cansadas de estereotipos, no se hicieron esperar.

“Bien hecho por presumir tu pancita #MeghanMarkle finalmente un poco de realidad posterior al nacimiento. Aquí está mi foto después de Arlo”.

Well done for showing off your mum tum #MeghanMarkle finally a bit of post birth reality! Here is my pic after Arlo pic.twitter.com/o7fW8MwCM9 — Carly Knight (@crankylight) May 8, 2019

“Meghan claramente llevó a su hijo. La admiro mucho por salir con la hinchazón post-bebé para demostrar que las mujeres no tienen que lucir como antes del embarazo para seguir siendo hermosas”.

Meghan clearly carried her child. I admire her greatly for coming out with post-baby puffiness to show that women do not have to look like their pre-pregnancy selves to still be beautiful. #MeghanMarkle #RoyalBaby — Anne Boleyn (@TudorChick1501) May 8, 2019

“Déjenme tomar un momento y decir, Meghan se veía hermosa. Se podría decir que ella todavía estaba con algo de dolor. Me encantó que mostró su cuerpo después del embarazo con orgullo. Me encanta que haya compartido este momento, en absoluto”.

Let me take a moment and say, Meghan looked beautiful. You could tell she was still in some pain. I loved that she showed her post pregnancy body with pride. I love that she shared this moment, at all. Thank you. #BabySussex — Truth hurts (@Jasamgurlie) May 8, 2019

“Sí reina, mostrándole al mundo que la barriga del bebé no se desaparece a los segundos de dar a luz. Las nuevas mamás necesitan mostrarle a las mujeres la realidad de los cuerpos después del parto. Siento mucho respeto por Meghan ahora”

Yes Queen 👑 Showing the World that the baby bump doesn’t disappear the second the baby arrives ❤️ New Mum’s need to see more women in the public eye showing realistic post pregnancy bodies. I have so much respect for Meghan right now 🙌🏻 pic.twitter.com/HepGu1dz0s — Rebekah Vardy (@RebekahVardy) May 8, 2019

CAROLINA MORALES