Llorando, y en medio del combate en Valdivia, soldado le envió un mensaje al general de las FF.MM.

Este martes, a través de un video que fue compartido en redes sociales, un uniformado de la Policía Militar le pidió a un campesino que lo grabara, para enviarle un mensaje a “mi general”.

El soldado, en pleno combate, narra que él hace parte de un escuadrón que adelanta labores de erradicación de cultivos ilícitos en el Bajo Cauca antioqueño, y que cuando estaban desayunando fueron atacados por presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en la vereda El Pescado.

“Fuimos hostigados por el ELN, en este momento nos están atacando. Nos botaron la comida… nos quitaron el desayuno y nos sacaron a pata. A mí me metieron tres rocazos en la cabeza. Nosotros les dijimos tranquilamente que nos íbamos a ir pero no nos dejaron y nos dañaron los chalecos; un guerrillero me dio con un fusil”, indicó el militar en un aparte de la grabación.

En el video el soldado se preguntó ¿cuál era la paz que iba a haber en el país?, y rechazó el asesinato de un suboficial en medio de esas protestas.

“No veo la paz, porque ahorita mataron a un soldado inocente, le metieron un tiro en la cabeza. No sé por qué hacen eso”, agregó el efectivo del Ejército en medio de lágrimas.

En las últimas horas se presentaron fuertes combates entre grupos armados que pertenecerían al ELN y hombres de la Cuarta Brigada del Ejército en el sector La Paulina, de la Troncal Medellín-Costa Atlántica, a la altura del municipio de Valdivia, donde un grupo de habitantes de la región bloquearon la vía atravesando una tractomula.

La Séptima División Ejército confirmó que un suboficial, identificado como el cabo segundo Giovanny Chacón Rentería fue asesinado cuando trabajaba en la recuperación de la seguridad de la población en la zona.

Lamentamos profundamente la muerte del cabo segundo Giovanny Chacón Rentería, quien fue asesinado por integrantes de los grupos armados organizados Eln y Clan del Golfo en el corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia. #HéroesPorSiempre pic.twitter.com/FBu6EcjmZS — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 10, 2019

El comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, confirmó en Blu Radio la veracidad del video que grabó un campesino desde abajo de una tractomula. El general advirtió que aunque podría haber medidas disciplinarias para el soldado por abandonar la actitud de combate para grabar un video, entiende el dolor que le produjo al militar haber perdido a uno de sus compañeros.

