Líder social, sobreviviente de un ataque armado, denuncia incumplimiento de programa de sustitución

En video quedó registrado el momento en el que José Ariza es rescatado por el Ejército Nacional en zona rural de La Macarena (Meta) en diciembre de 2018.

El líder social sufrió un atentado a bala y luego caminó por la selva 18 horas. Hoy relata por primera vez su testimonio de tener de frente al sicario y cómo logró sobrevivir.

‘’Fue un episodio bastante complejo, recuerdo el momento y la verdad no me explico cómo salí vivo estando esa persona aproximadamente a unos tres metros y sentir ese impacto en mi cuerpo, no sé cómo describirlo. El arma se le trabó, algo le pasó y no fue sino un solo disparo pero me alcanzó a impactar y al sentir miedo pude salir por un potrero corriendo’’, indicó el líder social sobreviviente, José Ariza.

Nueve meses después del trágico hecho, asegura que aunque recibió un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), no ha podido rehacer su vida como líder.

‘’No es suficiente porque me están vulnerando muchos más derechos, el esquema de seguridad no me garantiza el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación’’, agregó Ariza.

Tampoco ha recibido el pago ni las garantías prometidas en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

‘’Firmamos en Vista Hermosa el 5 de julio de 2017 en la vereda La Cooperativa el acuerdo, y no se ha tenido en cuenta al grupo más vulnerable que somos los recolectores o llamados ‘raspachines’ como quedamos en lo pactado. No he recibido el primer pago’’, explicó el líder social sobreviviente.

En cuanto a si el líder volvería a ser “raspachín”, respondió: ‘’no, porque en el acuerdo de sustitución está claro que las personas que trabajemos en el programa no podemos volver hacerlo’’.

Hoy con una segunda oportunidad de vida pide a las autoridades el cumplimiento de lo pactado y así poder ejercer nuevamente su actividad como líder social y regresar al territorio libre de actividades ilícitas.

