Leidy Solís gana dos medallas de oro en el Mundial de pesas

Dos intentos necesitó la pesista vallecaucana Leidy Solís para levantar, en la modalidad de Envión, categoría 81kg – femenino, un total de 139 kilos, lo cual, hasta ese momento, ya le permitía ser la mejor de todas y conquistar la medalla de oro, la primera y única para Colombia en el Mundial de Levantamiento de Pesas que se está llevando a cabo en Tailandia.

Sin embargo, Leidy quería superarse, y en su tercer y último intento, con una brutal fuerza de piernas, lograría alzar 142 kilogramos, dejando en un segundo lugar a la estadounidense Jenny Arthur, quien no pudo pasar de los 139 kilos que ya había alzado anteriormente la tulueña.

Leidy Solis 🇨🇴 becomes the 81kg clean & jerk and total weightlifting world champion in her last lift. 😱

Tune in. 🔗 https://t.co/81nGtAB8Vd

(Territorial restrictions may apply) #MyPattaya #IWF pic.twitter.com/PykqbgDPF0

— Olympic Channel (@olympicchannel) September 25, 2019