Las claves del fallo de la JEP sobre la garantía de no extradición a Jesús Santrich

La Justicia Especial para la Paz a través de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz finalmente falló sobre el caso de Jesús Santrich, ¿en qué sentido y qué condujo a tomar esa decisión?

En entrevista en pregunta Yamid Jesús Ángel Bobadilla [J] quien es presidente de la Sección de Revisión donde se expidió este miércoles el fallo, explicó enm detalle su decisión.

¿Por qué tomaron esa decisión?, preguntó Yamid Amat [Y] al inicio de la entrevista.

J | La decisión se tomó amparado en lo que nos impone la Constitución Política. La Constitución a la Sección de Revisión le ha indicado que cuando en una solicitud de extradición se alegue que el hecho ocurrió después de la firma del acuerdo de paz, la Sección debe evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de su realización. Como quiera que para evaluar la conducta, consideramos necesario acudir a la prueba que sustenta ese pedimento de las autoridades extranjeras y la prueba no fue aportada, no llegó.

Y | ¿Por parte de los Estados Unidos?

J | Por parte de las autoridades norteamericanas, adicionalmente la Fiscalía General de la Nación nos remitió unos registros de interceptaciones de otro asunto pero que dijo que estaban relacionadas con el caso Santrich y que había ofrecido a las autoridades norteamericanas y sin embargo, de esas interceptaciones que la Sección abordó y escuchó no pudo revelar esa conducta por la cual pidieron en extradición a Seuxis Paucías.

Y | La Fiscalía General toma una decisión en su momento de extraditar al señor Santrich para ser juzgado en Estados Unidos, la JEP trató de encontrar las razones por las cuales el fiscal pidió esa extradición. ¿Ustedes no las encontraron?

J | Las pruebas que remitió la Fiscalía no revelaron la conducta, al no poder revelar la conducta no pudimos precisar la fecha.

Y | ¿Ustedes no decidían nada sino la fecha, si había ocurrido antes o después?

J | Exacto.

Y | ¿La Fiscalía no les aportó esa prueba?

J | La prueba que nos aportó no nos sirvió para evaluar la conducta y para poder determinar la fecha.

Y | ¿Por esa razón ustedes acudieron a Estados Unidos?

J | Por esa razón también acudimos directamente a la prueba de los Estados Unidos.

Vea la entrevista completa en el video.