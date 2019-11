Delincuentes abordaron una buseta de transporte escolar que llevaba dos pequeños, amenazaron con un revólver al conductor y se llevaron el vehículo.

Desde el aire la Policía realizó el seguimiento a la buseta de transporte escolar que había sido robada por dos hombres armados en el Oriente de Cali.

“Cuando yo estaba parado en el semáforo llevando los dos últimos niños se me arrimó un tipo con un revólver y me encañonó, yo abrí la puerta y me tiré. En el momentico no me acordé que llevaba los dos niños”, explicó el conductor del bus.