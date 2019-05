‘La paz es irreversible’: Santos

Así se refirió hoy el exmandatario de los colombianos Juan Manuel Santos, al diario estadounidense New York Times, que en su editorial de este viernes, advierte sobre los peligros que corre la paz en Colombia por supuesto saboteo del Gobierno del presidente Iván Duque en la consolidación de los acuerdos con las desmovilizadas Farc.

“Quiero decirle al periódico The New York Times que esa paz es irreversible. La paz en Colombia no tiene reversa. Puede que algunos se estén insultando, unos se digan paracos, otros se digan sicarios, pero la base de Colombia no va a permitir que esta paz se vaya para atrás”, aseguró el expresidente en un evento académico realizado en la Universidad de los Andes en el cual la Escuela de Gobierno de esa institución, en asocio con ComPaz, la fundación que encabeza Santos para defender los acuerdos con la guerrilla, graduó a los primeros 41 colombianos en Liderazgo para la Paz.