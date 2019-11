La mala noticia que confirmó Zidane sobre James Rodríguez

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane confirmó este martes que James Rodríguez no jugará contra el Galatasaray tras problemas físicos del colombiano.

“James no está disponible tampoco. Tiene molestias y la realidad la marca el día a día. No te puedo contar lo que tiene exactamente. Es la realidad, ojalá que vuelva rápido, quiero a mis jugadores conmigo”, explicó Zidane.

A su vez afirmó que no contará con Gareth Bale. “Ahora mismo Bale no está disponible. No estamos contentos porque les quiero a todos bien y entrenado con nosotros pero de momento no está pasando esto”, dijo Zidane.

Así las cosas el Real Madrid cerró la preparación de su encuentro de Liga de Campeones con los siguientes lesionados: Bale, James, Nacho Fernández y Marco Asensio.