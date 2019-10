La inédita grabación de la captura del hijo del ‘Chapo’ Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, difundió este miércoles un video del momento de la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín “Chapo” Guzmán durante un reciente operativo “fallido”, que derivó en su liberación.

“Que se sepa todo lo que sucedió”, dijo López Obrador en su habitual conferencia matutina, en la que el gabinete de seguridad hizo un recuento minuto a minuto del operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, bastión del cártel de Sinaloa, que provocó casi una veintena de enfrentamientos de sicarios con fuerzas de seguridad.

En la conferencia de prensa no fue presentado el video de la liberación de Ovidio Guzmán, pero sí otros que muestran a efectivos de la Guardia Nacional (compuesta por policías federales y militares) siendo atacados en distintos puntos de Culiacán por la captura del hijo del Chapo.

En el video de la captura, grabado aparentemente por una videocámara sujetada al casco de uno de los soldados, se observa el momento en el que fuerzas de seguridad mexicanas obligan a salir de una casa hacia el garage de la misma a Ovidio Guzmán, uno de los diez hijos reconocidos del Chapo, y detrás de él salen una mujer y dos hombres más.

Mientras atraviesa el umbral de la puerta de la casa de paredes y piso blancos, un soldado le dice a Ovidio, que se toma el tiempo para ponerse una gorra: “tranquilo, tranquilo”. Después lo obligan a ponerse de rodillas de cara a un muro.

“Dile a tu gente que pare todo, dile a tu gente que pare todo”, le dice en tono firme pero sereno un militar a Ovidio, en referencia a la batalla campal que libraban en los alrededores de la casa, situada en el barrio de Tres Ríos, sicarios contra fuerzas de seguridad.

Por un momento la cámara se desvía hacia la mujer, que les dice a los soldados que hay niños adentro de la casa.

En otro giro de cámara se observa a Ovidio, ya de pie, con un teléfono en la mano.

“Eh, ya paren todo, ya paren todo, ya me entregué, ya paren todo por favor, ya tranquilos, ya paren todo, ya ni modo”, dice Ovidio con calma a su interlocutor en el teléfono celular.

“Díganles ya que se retiren. Pero ya dígales pues, ya, ya no quiero pedos, ya, ya no quiero que, que, que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadres por favor!”, se escucha decir, ya más apresurado, a Guzmán al teléfono antes de que se corten las imágenes.

El 17 de octubre la balacera duró más de cinco horas. Los sicarios atacaron a balazos un helicóptero que intentó reforzar a las tropas en el tierra.

“Ya cuando se ven estas cosas, cómo suceden, es cuando se comprende mejor el por qué se ordenó detener el operativo”, aseguró López Obrador tras la transmisión del video del operativo “fallido” que conmocionó al país latinoamericano.