Este miércoles se conmemoran los 18 años del atentado a las Torres Gemelas, que cobró más de 3.000 vidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Muchas fotografías, que se conocieron, minutos después de la tragedia, mostraron al mundo la magnitud de esta catástrofe. Una de ellas es “The falling man” (el hombre que cae), tomada por el fotógrafo de AP, Richard Drew.

“Lo primero que vi fueron las dos torres y el humo y fuego que provenían de ellas”, indicó Drew para una entrevista a la revista Times.

Y añadió: Instintivamente agarré la cámara y fui tomando fotos mientras caían, hasta que fotografié lo que se conoce como ‘El hombre que cae’. Es una imagen bastante silenciosa, no es como tantas otras de desastres. No hay sangre, no hay vísceras, no hay gente pegándose tiros, pero la gente reacciona ante ella porque pueden conectar con esta imagen porque ellos podrían haber estado en esta situación”, resalta.

El artista, de origen norteamericano, cuenta que en un principio no sabía que tenía la imagen hasta que revisó una a una en su oficina de AP. “Esta es la fotografía”, se repetía a sí mismo.