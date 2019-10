La cruel burla de Donald Trump a niño disfrazado de “Minion” que le pidió dulces en la Casa Blanca

Como preámbulo a la fiesta de Halloween, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su esposa Malania, ofrecieron dulces en la Casa Blanca, como tradicionalmente lo hacen, a niños disfrazados.

Por casi 40 minutos, la pareja presidencial interactuó con los pequeños que llevaban increíbles disfraces.

Pero uno de ellos llamó la atención del mandatario estadounidense y su esposa. Era un niño que iba disfrazado de Minion, uno de los personajes de la película Mi Villano Favorito.

Cuando fue su turno de recibir los dulces, Trump empezó a reír y le puso el chocolate sobre la cabeza inflable, por lo que el pequeño no se dio cuenta, siguió su camino cayendo el dulce al suelo. Melania y las personas que se encontraban allí no pudieron evitar reírse, sin embargo, personal de la Casa Blanca, ayudó a que los dulces llegaran a la bolsa del niño.

Memes y comentarios negativos generó el polémico momento

Este es el video:

Trump puts candy bar on head of White House trick-or-treater dressed as minion https://t.co/ja4NyQZpcq pic.twitter.com/Tru7B5FphM

— TIME (@TIME) October 29, 2019