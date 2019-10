La aparatosa caída de Lady Gaga por intentar subirse encima de un fanático

En un video que se viralizó en redes sociales se puede ver la aparatosa caída que sufrió la artista de 33 años, cuando ofrecía un concierto en la noche de este jueves.

La intérprete norteamericana tomó por sorpresa a un fanático del público y de un salto se subió encima de él, mientras bailaban sobre el escenario. El fan la tomó por la cintura y emocionado comenzó a moverse y al retroceder, perdió el equilibrio.

La artista cayó de espaldas junto con el hombre que la cargaba y los gritos no se hicieron esperar en el recinto.

Lady Gaga falls off stage while dancing with fan at Las Vegas show 😳 pic.twitter.com/71oxzEJe6g

— DatPiff (@DatPiff) October 18, 2019