Testigo desmiente reunión entre Pretelt y Víctor Pacheco en casa del exmagistrado

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rindieron declaración dentro del juicio que se adelanta contra el exmagistrado Jorge Pretelt por el escándalo de Fidupetrol; la secretaria de la Corte Constitucional, Martha Sáchica, y Peter Nieto, conductor en varias oportunidades del abogado Víctor Pacheco.

En su declaración, Nieto indicó que Víctor Pacheco lo llamó para hablar sobre los recorridos que hicieron el 18 de octubre de 2013, con el objetivo de que recordara que lo había llevado al lugar de residencia del exmagistrado Pretelt.

No obstante, este afirmó que no recuerda haber ido a ese lugar (Edificio Emaus) como Pacheco tantas veces le insistió que recordara.

Ante la pregunta de si lo llevo al edificio Emaús en el barrio Rosales, donde vive Jorge Pretelt, Nieto contestó: “no. Cuando el doctor Pacheco me llamó me insistió en el edificio, pero yo con el señor Pacheco no he ido. No sé si con otros conductores”.

Por su parte Sáchica explicó en la audiencia lo que ocurrió en la sala plena de la Corte Constitucional, llevada a cabo el 2 de marzo de 2015.

“Yo no podía afirmar ni decir que no lo dijo. Pero yo sinceramente no recordaba que dijera: ‘me reuní con el abogado Víctor Pacheco en mi apartamento el 18 de octubre de 2013’. Creo que nos pasaron dos o tres versiones del acta”, señaló