Presidente Santos sale en defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz

Al posesionar a Danilo Rojas, como nuevo magistrado de la Justicia Especial para la Paz, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo, sin mencionar a alguien específicamente, que hay mucha gente interesada en debilitar esta justicia y decir que no funciona como los acuerdos de paz.

Han dicho que “es una justicia que va a perseguir a un sector de la población a expensas de otro, que es una justicia manipulada y la han querido también satanizar, pero los hechos cuando se vayan presentando, van a demostrar que eso no tiene ningún sentido, que no ha sido, no es, ni será así y que por el contrario vamos a sentar un precedente para el mundo entero”.

Algunos buscan debilitar la construcción de paz. Critican el proceso y la @JurisdiccPaz con mentiras. Los hechos demostrarán lo contrario. pic.twitter.com/g9Uf6KTnZf — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 12, 2018

El jefe de Estado también sostuvo que se ha querido generar incertidumbre sobre que la Justicia Especial para la Paz no tendrá ningún futuro.

“Algunos dicen que van a venir a acabar con la JEP, y yo decía; ‘cómo así que van a acabar con la JEP’. Sí, que van a presentar en el próximo Gobierno un proyecto de acto legislativo para terminar la JEP, pero se les olvida que hay un fallo de la Corte Constitucional que dice, claramente, que en los próximos tres periodos presidenciales hay un blindaje constitucional. No se podrá aprobar, en el edificio del Congreso de la República, ninguna ley y ninguna reforma que signifique el incumplimiento del acuerdo.

Por último, el mandatario salió en defensa de los magistrados que han sido posesionados, asegurando que son los más idóneos.

Las víctimas son y serán siempre el centro de la resolución de este conflicto. Por eso esta justicia especial. Es una justicia restaurativa hecha para resolver conflictos armados, sanar heridas y conocer la verdad. pic.twitter.com/LiFFlygmo6 — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) April 12, 2018

