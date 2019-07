‘Han tenido un interés en desprestigiar la JEP’: exmagistrado Velásquez

Desde Medellín, el exmagistrado Iván Velásquez entregó unas reveladoras declaraciones sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la salida de Jesús Santrich del país.

Dijo que en el país habría intereses y una posible persecución a la JEP para desprestigiarla.

“Se ha tenido un interés en desprestigiarla y desde otros sectores plantean la necesidad de la reforma, entonces si se deslegitima, si se generan sombras alrededor de la JEP, hacen que esa necesidad de reforma sea más generalizada”, dijo Velásquez.

“Quienes arrojan dudas y sombras sobre la JEP, tienen un interés específico, no están actuando por el país, están actuando también con sus intereses”, agregó el exmagistrado.

Advirtió que ante los cuestionamientos, la JEP debe ser rodeada.

“Me parece que tenemos que respaldar esta Jurisdicción para la Paz, yo creo que es una necesidad que hemos tenido por décadas en Colombia, es la necesidad de justicia, la necesidad de verdad y la verdad como garantía de no repetición, en eso puede aportarle mucho la JEP”, sostuvo Velázquez.

Sobre la salida de Santrich hacia Venezuela, explicó que no se trata de una fuga, pero si un incumplimiento al esquema de protección.

“Lo que sabemos en este momento es que no está, no es una condición de prófugo porque no tiene una orden de captura, simplemente no está. Incumplió los protocolos como dice el director de la Unidad Nacional de Protección porque no informó siquiera a su esquema que no iba a continuar con ellos en estos días, pero esas son otras circunstancias que no deberían ser utilizadas para confrontar a la JEP”, concluyó el exmagistrado.

Las declaraciones de Velásquez se dieron en el marco de una intervención en el Festival de Poesía de Medellín, con el tema de pensamiento y justicia.