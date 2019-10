Joven se sube al capó de un carro para evitar ser arrollado en Bucaramanga

Grabado por la propia víctima, quedó registrado el momento cuando el conductor de un lujoso automóvil lo arrastra en el capó del carro por varias cuadras, al nororiente de Bucaramanga, tras realizar un cruce prohibido; entre nervios y emoción el asustado transeúnte gritaba ayuda.

“Él hace el cruce prohibido, yo voy caminando sobre la cebra y me paro, porque si no me paro el señor me atropella; él acelera y yo me subo encima del capó por un instinto de supervivencia”, dijo Santiago Vargas, autor del video.

El ingeniero químico aseguró que pese al video nadie lo ayudo.

CM& encontró al dueño del Mercedes Benz quien aseguró se enteró por redes, pues su chófer era quien estaba al volante.

Para la Dirección de Tránsito y la Policía no se pueden aplicar sanciones pues los videos no están habilitados como prueba para una multa, así estén registradas las placas del vehículo.

La víctima del video, respaldada por testigos del hecho, hoy más que plata, exige perdón.

Las demandas por el incidente ya están en curso y lo único que les queda ahora a ambas parte es la conciliación en comisaria pues sanciones de transito no habrán.