Un hombre muere tras tiroteo a las afueras de una mezquita en Tampa, Florida

Un hombre murió por heridas de bala en un tiroteo registrado a primeras horas de este lunes en el exterior de una mezquita de Tampa (Florida), después de un rezo y el presunto autor de los disparos está detenido, informó la oficina del alguacil del condado Hillsborough.

El público no tiene nada que temer, según un comunicado de esa oficina, que no hizo públicos los nombres de los dos hombres. Los hechos aún no aclarados sucedieron en la Sociedad Islámica de Tampa poco después de la medianoche de este domingo.

Según el canal televisivo 10 News de Tampa, el tiroteo se produjo en un estacionamiento de la mezquita después del rezo y la policía sospecha que la víctima conocía a quien le causó la muerte.

El hombre tiroteado, que asistió a un servicio religioso en la mezquita, fue llevado por los equipos de primeros auxilios al Hospital General de Tampa, donde fue declarado muerto.

El mundo islámico celebra actualmente el Ramadán, noveno mes del calendario lunar musulmán y el más sagrado en esa religión.

Los musulmanes no solo se abstienen de comer y beber durante el día (desde el alba hasta la puesta del sol), sino que se centran en mejorar sus hábitos y carácter, según el texto explicativo de una jornada de puerta abiertas celebrada el sábado 18 de mayo en más de 42 mezquitas de 25 estados de EE. UU.

La jornada fue organizada por la Comunidad Musulmana Ahmadía de Estados Unidos para dar a conocer los rituales y enseñanzas del Ramadán.

En un momento en que los ataques a los lugares de culto y los delitos de odio han aumentado en EE. UU, “la comunidad está haciendo bien en abrir sus puertas para que el mundo sepa cómo vivimos de verdad”, comentó Anouar, uno de los feligreses de la mezquita Baitul Naseer, de Hallandale Beach, cerca de Miami, que asistió a la jornada de puertas abiertas.

