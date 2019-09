Trump trina en español en contra de los inmigrantes ilegales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uso su cuenta de Twitter para manifestarse, en español, en contra de los inmigrantes ilegales que llegan al país que preside.

“No más. No más falso asilo. No más ‘DETENER Y SOLTAR’. NO MÁS ENTRADA ILEGAL EN ESTADOS UNIDOS”, escribió.

Aunque el mensaje también fue publicado en inglés, causó curiosidad que lo hiciera en el idioma de la mayoría de países latinoamericanos.

El presidente Trump estuvo este jueves en la frontera entre Estados Unidos y México, en Otay Mesa al sur de California, desde donde insistió en que es necesario un tramo de muro fronterizo de aproximadamente 800 kilómetros para evitar “una emergencia social”.