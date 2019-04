Trump niega haber pagado dos millones de dólares a Corea del Norte por joven en coma

El presidente norteamericano, Donald Trump, negó este viernes que su Gobierno pagara dos millones de dólares a Corea del Norte por el tratamiento del joven Otto Warmbier, quien falleció en 2017 después de regresar en coma a EE. UU. y tras pasar 17 meses preso en el país asiático.

“No pagamos ningún dinero a Corea del Norte por Otto Warmbier, ni dos millones de dólares, ni nada”, escribió Trump a través de su cuenta en Twitter.

No money was paid to North Korea for Otto Warmbier, not two Million Dollars, not anything else. This is not the Obama Administration that paid 1.8 Billion Dollars for four hostages, or gave five terroist hostages plus, who soon went back to battle, for traitor Sgt. Bergdahl!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2019