Presidente de México confía en que EE. UU. rectificará medidas arancelarias

El primer mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, se mostró este viernes confiado en que Estados Unidos rectificará sus medidas arancelarias anunciadas por el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, como castigo por el continuo flujo migratorio.

“Les digo a todos los mexicanos que tengan confianza, que vamos a superar esta actitud del Gobierno de Estados Unidos y que van ellos a rectificar, porque México no merece un trato como el que se quiere aplicar”, señaló el mandatario desde el Palacio Nacional.

En la habitual conferencia matinal reiteró que México no caerá en “ninguna provocación” y que no se contestará “a la desesperada” ante esta decisión de Trump que tendría consecuencias sobre la economía mexicana.

Trump anunció este jueves a través de Twitter la imposición de aranceles del 5 % a partir del 10 de junio todos los productos mexicanos si la nación latinoamericana no frenaba la migración.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019