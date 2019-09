Presidenta de la Cámara de Representantes de EE. UU. anuncia proceso para un juicio político contra Trump

La presidenta de la Cámara de Representes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de un juicio político contra el presidente Donald Trump.

“Anuncio hoy que la Cámara de Representantes inicia de manera oficial el proceso de juicio político”, dijo la congresista demócrata, al iniciar la investigación para llevar a un juicio político al presidente estadounidense, Donald Trump.

El proceso se da tras la polémica llamada con el mandatario ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, en la que supuestamente Trump presionó a Kiev para perjudicar al exvicepresidente Joe Biden.

Tras el anuncio, Trump no tardó en responder y en calificar como una cacería de brujas el anuncio de la líder demócrata.

There has been no President in the history of our Country who has been treated so badly as I have. The Democrats are frozen with hatred and fear. They get nothing done. This should never be allowed to happen to another President. Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2019