Policía investiga extraña muerte de hombre encontrado en el estómago de un caimán

Foto: Florida Fish and Wildlife Conservation

El hecho se presentó el pasado jueves en Polk County, Florida, donde partes el cuerpo de Michael Ford II fueron encontradas dentro del estómago de un caimán de 3,6 metros de largo y más de 200 kilos.

La policía de Florida investiga las causas de muerte de Ford ya que este fue encontrado por parte de un empleado dentro del predio de la mina de fosfato Mosaic en Polk County flotando en el canal de la empresa.

La autopsia a la víctima de 45 años reveló que tenía varia laceraciones y heridas en su cuerpo provocadas por el caimán. Si bien el reporte inicial de los forenses dice que la causa de muerte fue ahogamiento, los investigadores aún esperan los resultados de toxicología antes de llegar a una conclusión, indica el Daily Mail.

Hay varias incógnitas en este caso de la muerte de Ford: no se ha podido establecer si el hombre ya había fallecido o no cuando el animal lo atacó, al igual que no es claro porque la víctima se encontraba dentro del predio de Mosaic. La policía encontró su camioneta cerca de la escena; su familia y amigos lo había visto por última vez cuatro días antes.