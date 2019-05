‘Perdemos USD 500.000 millones por año con China. Lo siento, no lo vamos a hacer más’

El presidente norteamericano, Donald Trump, anunció en las últimas horas que Estados Unidos aumentará el próximo viernes del 10 % al 25 % los aranceles sobre China en bienes de importación debido a que las negociaciones que ambas potencias mantienen desde hace meses en materia de comercio exterior “continúan, pero demasiado lento”.

”Estados Unidos ha estado perdiendo, durante muchos años, 600 a 800.000 millones dólares al año en el comercio. Con China perdemos 500.000 millones dólares. Lo sentimos, ¡ no vamos a hacer eso nunca más!”, señaló Trump a través de su cuenta en Twitter.

The United States has been losing, for many years, 600 to 800 Billion Dollars a year on Trade. With China we lose 500 Billion Dollars. Sorry, we’re not going to be doing that anymore!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 6, 2019