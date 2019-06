Papa Francisco asegura que ‘eutanasia y suicidio asistido’ son una derrota para todos

El sumo pontífice afirmó este miércoles que “la eutanasia y el suicidio asistido” son una derrota para todos y que la respuesta a la persona que sufre tiene que ser no abandonarla, en un mensaje a través de su cuenta en Twitter, tras el caso de la joven holandesa Noa Pothoven, de 17 años, que supuestamente decidió poner fin a su vida.

No está claro si esta joven murió al dejar de alimentarse apoyada por sus padres o logró que se le aplicase la eutanasia en un centro autorizado en Holanda.

Sobre este caso también se había expresado en Twitter la Pontificia Academia para la Vida que calificó la muerte de la joven como “una gran perdida para cualquier sociedad civil y para la humanidad”.

Noa's death is a great loss for any civil society and for humanity. We must always assert the positive reasons for life. #NoaPothoven pic.twitter.com/iOszFcwP7s

— Pontifical Academy Life (@PontAcadLife) June 5, 2019