May considera ‘totalmente inaceptables’ declaraciones de Trump sobre demócratas

La primera ministra británica Theresa May consideró “totalmente inaceptables” las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre parlamentarias demócratas de origen extranjero a las que invitó a “volver” de donde venían.

Es “muy interesante ver a Congresistas Demócratas ‘Progresistas’, que vienen originariamente de países cuyos Gobiernos son una catástrofe total y completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que han funcionado como Gobiernos alguna vez), diciendo ahora alto y de forma agresiva al pueblo de EE.UU., la mayor y más poderosa Nación sobre la tierra, cómo debe gestionarse nuestro Gobierno”, tuiteó Trump.

So interesting to see “Progressive” Democrat Congresswomen, who originally came from countries whose governments are a complete and total catastrophe, the worst, most corrupt and inept anywhere in the world (if they even have a functioning government at all), now loudly……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2019