Las ratas aprenden a conducir y, según los científicos, esto les reduce el estrés

Científicos estadounidenses entrenaron a un grupo de ratas para que aprendieran a manejar unos mini-vehículos a cambio de cereales, y afirman que los resultados muestran que conducir redujo el nivel de estrés de esos animales.

El estudio no solo muestra lo sofisticados que son los cerebros de las ratas, sino que también podría eventualmente ayudar a crear alternativas no farmacéuticas para tratar enfermedades mentales, dijo su principal autora, Kelly Lambert, de la Universidad de Richmond.

Lambert explicó que desde hace tiempo está interesada en la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de cambiar en respuesta a experiencias y retos, y quería particularmente explorar cómo las ratas criadas en ambientes más naturales se desempeñaban ante las mantenidas en laboratorios.

Ella y sus colegas modificaron un auto robot y colocaron una plataforma de aluminio al fondo de una especie de cabina de conducción. Un cable de cobre fue puesto de forma horizontal atravesando la cabina y formando tres barras: izquierda, central y derecha.

Cuando una rata se ubicaba en la plataforma de aluminio y tocaba el cable, el circuito se completaba y el auto se movía en la dirección seleccionada.

En total, 17 ratas fueron entrenadas por varios meses para conducir sobre una superficie de plexiglass, y al describir su trabajo en la revista Behavioural Brain Research, los investigadores dijeron que los animales podían aprender a conducir hacia adelante pero también en patrones más complicados.

These rats were taught to drive a car.

Find out why here:https://t.co/fhS8f8tCG6 pic.twitter.com/IXf5qJVcfo

— IFLScience (@IFLScience) October 23, 2019