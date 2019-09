La ONU abre cumbre del clima con urgencia: “Nos estamos quedando sin tiempo”

El jefe de la ONU, António Guterres abrió este lunes la Cumbre de Acción Climática con un mensaje de urgencia, pero también de esperanza: “Nos estamos quedando sin tiempo, pero aún no es demasiado tarde”.

“La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado”, dijo Guterres en un discurso ante decenas de líderes internacionales.

El secretario general de Naciones Unidas insistió en que la cita de este lunes no es una Cumbre ni de discursos ni de negociaciones, sino una reunión para la “acción” que debe mostrar compromisos concretos.

Leading scientists tell us that the gap between what we should do to tackle the climate crisis & what we are actually doing, continues to widen.

We must reverse this trend with decisive #ClimateAction.

New United in Science report: https://t.co/in4a0IEMvA pic.twitter.com/a1uMffxFWv

